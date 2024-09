Síndrome del corazón roto: cuando las emociones afectan al corazón

Redacción: Miguel Fallas

El corazón, órgano vital que bombea sangre a todo el cuerpo, es más que un simple músculo. Es también un reflejo de nuestras emociones más profundas. Y es precisamente esta conexión entre el corazón y las emociones la que subyace en una afección médica: el síndrome del corazón roto, o miocardiopatía de Takotsubo.



Denominado así por la forma que adquiere el ventrículo izquierdo del corazón durante esta afección, similar a una vasija japonesa utilizada para pescar pulpos, el síndrome de Takotsubo fue descrito por primera vez en Japón en la década de 1990.



Melissa Rodríguez, cardióloga, explica las complicaciones y los elementos que usted debe de considerar al respecto (vea la entrevista completa en el video adjunto).



¿Qué ocurre exactamente en el corazón cuando experimentamos un "corazón roto"?

Ante situaciones de estrés emocional extremo, como la pérdida de un ser querido, un divorcio o un evento traumático, se produce una liberación masiva de hormonas del estrés, como la adrenalina y la noradrenalina. Estas sustancias pueden dañar temporalmente el músculo cardíaco, causando que una parte del ventrículo izquierdo se debilite y se ensanche.



Es importante destacar que el síndrome de Takotsubo no es un ataque cardíaco, aunque los síntomas pueden ser muy similares. En un infarto, una arteria se obstruye y una parte del músculo cardíaco muere. En el síndrome de Takotsubo, no hay una obstrucción en las arterias, y el daño al corazón es temporal.



Los síntomas de esta afección pueden incluir dolor en el pecho, dificultad para respirar, náuseas, sudoración y ansiedad. Si bien cualquier persona puede experimentar el síndrome de Takotsubo, las mujeres posmenopáusicas parecen ser más susceptibles.



Aunque la causa exacta del síndrome de Takotsubo aún no se comprende completamente, se cree que el estrés emocional intenso juega un papel fundamental. Sin embargo, es importante destacar que no todas las personas que experimentan estrés desarrollarán esta afección.



La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, el corazón se recupera por completo en unas pocas semanas. Sin embargo, es fundamental buscar atención médica inmediata si se experimentan síntomas similares a un ataque cardíaco. El diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado son esenciales para prevenir complicaciones.



Para más información puede contactar a la doctora Melissa Rodríguez, cardióloga, del hospital metropolitano al teléfono: 2521-9595.