Guía definitiva para vestir con estilo usando capas

Redacción: Miguel Fallas

La tendencia de vestir en capas ha ganado popularidad en los últimos años, ofreciendo una forma versátil y creativa de expresar el estilo personal. Consiste en superponer varias prendas de ropa para crear un look más complejo y texturizado.



Esta técnica permite jugar con diferentes texturas, colores y estilos, adaptándose a diversas ocasiones y climas. En el video que aparece en la portada de este texto, Luigina Campos, asesora de imagen, comparte varios consejos para conseguirlo.



Vestir en capas no solo es una tendencia de moda, sino también una solución práctica para los cambios climáticos.



En Costa Rica, esta tendencia permite adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día. Al combinar prendas ligeras y más abrigadas, se logra un equilibrio térmico sin sacrificar el estilo.



Para lograr combinaciones exitosas al vestir en capas, es importante considerar algunos aspectos clave. Empezar con una prenda base y construir el look a partir de ella es una buena estrategia. Es fundamental jugar con las texturas, equilibrar los volúmenes y prestar atención a la paleta de colores.



Para más información puede contactar a Luigina Campos, asesora de imagen, en sus redes sociales como @luiginacampos_asesora.