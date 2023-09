"Un rayo me golpeó la cabeza y sobreviví, pero perdí la memoria y tuve que volver a aprender a leer y escribir"

3 de septiembre de 2023, 11:27 AM

"Recuerdo que mi esposa y me llamó y me dijo: 'Tengo una sorpresa para ti, ven al granero'. Entonces manejé hasta el granero y ella estaba allí, sosteniendo a Hailey. Había lavado el tractor", recuerda Scott.

"Estábamos admirando el tractor, que estaba todo brillante y reluciente y Tracey me pasó a Hailey, así que la estaba sosteniendo con mi brazo izquierdo, y Tracey estaba a mi derecha".

Tracey agrega que, si bien podían ver que había una tormenta a la distancia , "por cómo se veía el cielo encima nuestro no había una amenaza inmediata".

No obstante, de la nada sintieron " la luz más fuerte y el ruido más ensordecedor que hemos escuchado", retoma Scott.

"Impactó enfrente de Tracey, me entró por la cabeza y salió por mi mano. Estaba sosteniendo a Hailey así que el rayo rodeó su cuerpo", rememora. "Como yo estaba haciendo contacto con el suelo no le afectó, gracias a Dios, solo pasó por alrededor de su cuerpo".

La joven, quien obviamente no recuerda nada del incidente, acota que le parece "una locura que una fuerza de semejante magnitud no haya afectado a una niña de un año", pero confirma que nunca tuvo secuelas.

En cambio, Tracey, aunque no fue golpeada directamente, sí sintió algunos efectos del relámpago.

"Nos miramos en shock y él me preguntó: '¿Estás bien?'. Y le respondí: "Estoy bien, sentí electricidad pero no estoy herida... Él estaba más preocupado por mí", recuerda.

" Seguimos adelante con nuestro día , en ese momento no sabíamos que algo estaba mal ", dice Tracey, quien recuerda que, cuando entraron a la casa, vieron que los aparatos se habían reiniciado como consecuencia del impacto del rayo.

"Como un zombi"

Pero los síntomas de lo que había ocurrido no tardaron en aparecer.

"A medida que avanzó el día me empezó a doler más y fue cuando empecé a sentir las quemaduras y los efectos residuales de haber sido golpeado", afirma Scott.

"Me fui de casa como una hora y media, y cuando volví, Scott estaba como en un estado zombi ".

"Quedé en shock cuando lo vi así e inmediatamente llamé al hospital y me dijeron que lo llevara".

Los médicos vieron que Scott estaba mal, pero no pudieron identificar qué tenía . Determinaron que estaba sufriendo los efectos una conmoción cerebral y le dijeron que podía irse a casa.

La pareja no guarda resentimiento hacia los médicos que lo atendieron en la sala de emergencias.

Scott explica que no dudó en irse a casa porque ya se había lastimado tantas veces que estaba "acostumbrado a superarlo".

"Me he roto tantas cosas... me fracturé 60 huesos, tuve nueve conmociones cerebrales, tengo metal en mi cara, mi espalda, mi hombro, mi rodilla... Todo vaquero está acostumbrado a superar estos problemas".