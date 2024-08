¿Cómo la viruela se convirtió en la única enfermedad humana que se logró erradicar?

A raíz de la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de una emergencia sanitaria internacional por un brote de mpox (antes conocida como viruela del mono) en África, echamos la mirada atrás para ver qué pasó hace más de 4 décadas con la viruela humana, la única enfermedad que se logró erradicar.

Fue una de las enfermedades más temidas del mundo y se calcula que, solo en el siglo XX, provocó unos 500 millones de muertes.

Era la viruela, una infección altamente contagiosa causada por un virus que se transmitía principalmente por la inhalación de las gotas que exhalaba por la nariz o boca una persona contagiada.

Sus síntomas incluían fiebre y fatiga y, después, la enfermedad producía una característica erupción en la piel con pústulas que formaban cicatrices y dejaban, a los que lograban sobrevivir, con terribles desfiguraciones.

Otros quedaban ciegos debido a las lesiones que la infección dejaba en las córneas.

La viruela era mortal en hasta en el 30% de los casos.

Pero después de al menos 3.000 años en los que esta infección estuvo presente en el mundo, la viruela fue oficialmente declarada erradicada por la Organización Mundial de la Salud en 1980.

Se convirtió así en la única enfermedad en humanos que se ha logrado erradicar y, para los expertos, se trata de uno de los mayores triunfos de la salud pública global.

¿Cómo se logró esta erradicación? Y ¿por qué este hito de la salud pública global no ha logrado repetirse?

"Hay que aclarar primero que en el control de las enfermedades hay cuatro niveles", expresa José Esparza, profesor del Instituto de Virología Humana de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos.

Hay una segunda enfermedad que también ha logrado erradicarse, pero esta es una enfermedad animal: la peste bovina.

El último caso reportado de viruela ocurrió en Somalia en 1977.

Desde entonces, aparte de un caso en Reino Unido en 1978 por un contagio en un laboratorio, no se han detectado nuevas infecciones de la enfermedad.

Pero el camino hacia la erradicación de la viruela había comenzado 200 años antes, con el famoso descubrimiento del científico británico Edward Jenner que condujo al desarrollo de la vacuna contra la viruela en 1796.

Esta, se puede decir, fue la primera vacuna humana.

La vacunación contra la viruela se hizo rutinaria en muchos países durante el siglo XIX y para mediados del siglo XX ya se llevaba a cabo en todos los países del mundo.

En 1967, la OMS se puso la meta de erradicar la enfermedad en una década y ese año comenzó la campaña para lograrlo.

Cuando comenzó la campaña de erradicación, se registraron 2,7 millones de muertes por viruela en el mundo.

En efecto, los expertos coinciden en que la viruela logró erradicarse gracias a que el mundo contaba con una vacuna muy eficiente contra la enfermedad.

Pero también hubo otros factores que facilitaron esta erradicación.

El profesor David Heymann, experto en enfermedades infecciosas de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, participó en el programa de erradicación de viruela en India.

Tal como explicó, la viruela fue un "blanco fácil" de erradicar.

El virus de la viruela, entonces, cumplía con las condiciones ideales para poder ser erradicado, como explicó el virólogo José Esparza.

​"Son varias condiciones: una es que no haya casos asintomáticos, que no haya personas que no saben que están infectadas y transmitiendo el virus. Otra condición es que no sean casos crónicos, que no sea una infección que se extienda por toda la vida del paciente. Otra condición muy importante es que no haya reservorios animales, porque uno puede controlar la infección en los humanos, pero la infección se mantiene en animales. Y la otra condición es que el virus no tenga variantes antigénicas y que sea un solo tipo de virus".

"Pero lo principal es que exista una vacuna efectiva contra ese virus. En el caso de la viruela se cumplían de manera casi perfecta todas estas condiciones", acotó Esparza.