Tía Zelmira: ‘Mira quién baila’ conquista a los televidentes

Por Rogelio Benavides / [email protected].

Cumpleañeros

Saludo primero a la fotógrafa, actriz y comunicadora Lucía Cortés Cantillo, quien cumple años este 15 de noviembre; también cumplen años en esta fecha la fisioterapeuta Adriana Benavides, el abogado y político Johan Smith (15) y el editor y diseñador gráfico Marvin Alvarado. Otros cumpleañeros de esta semana son el político Luis Carlos “Licho” Araya Monge (cumple el 16 de noviembre), la abogada y reina de belleza Stephanie Sánchez (17), la doctora Ericka Cruz (17), el locutor y presentador de Giros Rafa Pérez (18), el empresario José Luis Simón (18), el periodista Johnny López (19), el periodista Esequiel Salazar (19), el humorista Carlos Ramos (19), la entrenadora y Reina de Belleza Andrea Bermúdez (19), el periodista Luis Alejandro Meneses (19), la licenciada Mariela Molina (19), la entrenadora Pamela Cusi (19), el empresario Manuel Sequeira (19), la periodista Arlene Raventós (20), la modelo Arys Montero (20), el finquero Guillermo Carvajal (20), la periodista Marcela Angulo Grillo (21) y la modelo Paola Ramírez (21). Felicidades.



El escorpión que me pica

El pasado 13 de noviembre cumplió años mi niña María Fernanda Guzmán Mora. La quiero desde el día en que su mamá Lilliana Mora la encaramó en el bus de mi biografía; ha sido un viaje por buena carretera, sin huecos ni guindos ni precipicios.

Vivimos en España y nos acercamos mucho el poco tiempo que estuvimos allá en Madrid. Esta escorpiona tiene su carácter fuerte, tan necesario en estos días, veloces como un Cadillac sin frenos, pero también es un arácnido con dulce veneno que me conquista todos los días.

La he visto dedicándole su amor a su esposo José Eloy Vargas y a mi querido y adorado nieto Benjamín, benjamín de mis días felices. María Fernanda es ordenada, regañona, organizada y disciplinada, casi una coronela.

“Puedo vivir sin esa información” es su frase insignia que pronuncia cuando algo no le interesa o que prefiere pasar de largo porque le parece desagradable o es tráfico no esencial. Ella es la reina de mis caprichos, el AS de corazones; desde niña fue intensa —como dicen ahora— y de grande, también, pero es mucho el amor que emana su corazón para su círculo inmediato.

Ahora que ambos estamos más mayores, comprobamos que nos queremos porque nos respetamos y nos cuidamos. Dios me mandó muchas bendiciones, la vida me deparó algunas tentaciones y el tiempo afinó el amor para mi querida María Fernanda, pero yo no puedo vivir sin esa información.

María Fernanda Guzmán en Cartagena de Indias.



