Video: Cita para vender oro en restaurante de comida rápida termina a balazos en Cartago

Una cita para vender oro en un restaurante de comida rápida terminó a balazos en Cartago, la noche del pasado domingo 18 de agosto.



Los delincuentes coordinaron con la pareja afectada un encuentro en el McDonald’s que está ubicado en un centro comercial a la salida de la Vieja Metrópoli; sin embargo, nunca pensaron lo que iba a pasar.

“De inmediato, identificaron a mi novio y dijeron: ‘Es él, es él’. No nos movimos, mi novio dejó la caja con el oro sobre la mesa y huyeron con la mercancía mientras disparaban. Había cuatro guardas dentro del McDonald’s, pero no les importó, mucho menos al restaurante porque ni tan siquiera un vaso de agua nos ofrecieron”, contó la afectada, de quien, por seguridad, no se revelará el nombre.