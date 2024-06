Vecino sobre homicidio en Escazú: “Ya estaba herido y aun así él siguió disparando hasta que estuviera muerto”

Un conflicto de varios meses atrás terminó con un hombre asesinado de al menos 14 balazos frente a su casa ubicada en un condominio de Escazú. Un testigo narró a Telenoticias lo ocurrido.



“Escuchamos una fuerte discusión afuera, al asomarnos pudimos ver donde el vecino estaba detonando su arma en el otro vecino, que lamentablemente falleció, una vez que el vecino estaba tirado en el piso, el otro vecino siguió disparándole sin temor alguno”, contó el vecino bajo identidad protegida.

La víctima fue identificada como Otoniel Orozco Mendoza, de 53 años, quien según el OIJ recibió impactos de bala en el tórax y las piernas.

La Policía Judicial recolectó al menos 14 casquillos de pistola 9 milímetros.

Los hechos ocurrieron pasadas las 7 a. m. de este lunes en el condominio Río Palma, en Guachipelín de Escazú.

Según el vecino, los problemas entre el sospechoso y la víctima tenían ya muchos meses, incluso, la administración estaba enterada.

Este fue uno de los hechos previos, en diciembre pasado, cuando el sospechoso supuestamente le tiró el carro encima a su vecino.

Tras el ataque, los vecinos salieron a llamar a emergencias y tratar de auxiliar a la víctima, pero ya era tarde.

Tras el hecho al sitio llegó un familiar de la víctima, quien reiteró que el problema que tenían ya era bastante conocido.

"Siempre tenían problemas, desde hace mucho tiempo que pasó, que lo demandaron, hicieron un montón de cosas al mae y no hicieron nada, ni la Fuerza Pública ni el OIJ, ahorita vino saliendo ya mi cuñado, discutieron y no sé qué pasó, por acoso, por envidia, no entiendo eso, como es posible, el OIJ no hizo nada, la demanda no hizo nada, los vecinos no hicieron nada, los guardas del condominio no hicieron nada", acotó el cuñado de la víctima.