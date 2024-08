Tras cuatro días desaparecido, hallan cuerpo de “Firu” enterrado con cal

La Asociación Voluntarios de Cartago de Búsqueda y Rescate encontró un cuerpo enterrado con cal, el cual pertenece a un hombre reportado como desaparecido desde el pasado domingo 18 de agosto, conocido con el alias de “Firu”.



El hallazgo se dio este miércoles por la tarde, en una zona montañosa de Oreamuno de Cartago.

La Policía Judicial confirmó los hechos e indicó que los restos corresponden a David Herra Beita, de 39 años, quien había sido visto por última vez en la comunidad de Blanquillos.

Álvaro Solano, coordinador del grupo de rescate que encontró el cuerpo, conversó con Teletica.com y manifestó que iniciaron la búsqueda del desaparecido luego de que los familiares los contactaran pidiéndoles ayuda.

“Ayer (miércoles), llegamos como a las 2 p. m. a la casa de los familiares y les dijimos que nos llevaran al lugar donde ellos ya habían encontrado sangre y una camisa de la víctima. Estando en el lugar, veo que la tierra está en surcos porque es una zona cafetalera; sin embargo, había una zona como movida, pero nos comentaron que ya el OIJ había estado ahí y no encontró nada.

“De inmediato, le dije a mi compañero que metiéramos una estaca y, cuando la sacamos, tenía cal, lo cual me pareció sospechoso. Se llamó al OIJ, pero dijeron que ya ellos habían buscado ahí y no encontraron nada, así que nos autorizaron escarbar el sitio y encontramos el cuerpo completo cubierto con cal, así que de inmediato llamé al director de la Fuerza Pública de Cartago y me dijo que él se iba a encargar de alertar a la Policía Judicial”, señaló Solano.