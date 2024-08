Esposo de enfermera fallecida en choque: “Me despido de ti, mi pequeña astronauta”

Kevin Ugalde, el esposo de la enfermera que murió luego de ser chocada por una patrulla de la Fuerza Pública, en San José, se despidió de su pareja de vida, Fabiola Arguedas, con un emotivo mensaje.



Este jueves por la mañana, a través de su red social Facebook, el joven manifestó que jamás imaginó que llegaría a perderla.

“Hoy me despido de ti, mi pequeña astronauta, y lo hago con un gran dolor en mi alma, un dolor que me cala los huesos. Te me fuiste, mi pequeña astrónoma, te me adelantaste y siempre te dije que tenía que ser yo primero.