Solo este año, OIJ ha hecho más de 10 intentos para atrapar a “Diablo”

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) enfrenta un desafío persistente en su lucha por capturar a Alejandro Arias Monge, conocido como “Diablo”, el narcotraficante más buscado del país. Este 2024, la Policía Judicial ha realizado más de 10 intentos fallidos para detenerlo, según confirmó su director, Rándall Zúñiga.



A pesar de los operativos intensos y el despliegue de una vasta red de inteligencia en el territorio nacional, Arias Monge ha logrado evadir a las autoridades, consolidando su influencia criminal.



En una entrevista ofrecida, en enero de este año, en el programa Malas Compañías de Teletica Radio, Zúñiga expresó confianza en que “Diablo” sería capturado en el primer semestre del año. Sin embargo, a pocos días de que concluya el 2024, la detención sigue siendo esquiva.

“Este año hemos hecho más de 10 intentos para capturarlo”, declaró Zúñiga a Teletica.com, y explicó que Arias Monge se mueve constantemente entre Costa Rica y Nicaragua, dificultando los esfuerzos policiales.

“Cuando intentamos hacer cualquier acción y algún contingente importante del OIJ va hacia la zona, los mismos lugareños, que están de alguna forma comprados a nivel de conciencia por esta persona, informan que ya hay presencia de carros policiales. Este sujeto aprovecha y se va hacia Nicaragua, y ya en Nicaragua no podemos hacer mucho”, dijo Zúñiga.

El poder de Arias Monge no solo radica en su habilidad para evadir a las autoridades, sino también en la expansión de su red criminal. Según el director del OIJ, “Diablo” controla grupos delictivos principalmente en Pococí y Limón.

“No tiene gente de planilla fuera del área de Pococí, pero facilita droga para que otros grupos de estas zonas se expandan y guerreen con otros.

“Desde el año 2021, las operaciones de ‘Diablo’ han crecido hacia regiones como Siquirres y Sarapiquí; en 2022 hacia Los Chiles, La Fortuna, Upala; en 2023 en Nicoya y Santa Cruz (Guanacaste); en este 2024 en Jacó, Parrita y Quepos. Sin embargo, estos grupos tienden a evitar cabeceras de provincias controladas por organizaciones criminales fuertes, pero pretenden emprender, por decirlo de forma irónica, en lugares donde no hay una fuerte demarcación territorial”, comentó Zúñiga.

La captura de “Diablo” representa uno de los mayores retos para el OIJ. La capacidad del narcotraficante para movilizarse rápidamente y su red de informantes locales complican los operativos. Además, la cercanía con Nicaragua limita las acciones policiales costarricenses.



“Es bastante complicado y difícil atraparlo”, admitió Zúñiga, dejando claro que la lucha contra el crimen organizado requiere un esfuerzo coordinado entre países vecinos y el fortalecimiento de las estrategias de inteligencia. Mientras tanto, la sombra de “Diablo” sigue extendiéndose por Costa Rica, representando una amenaza para la seguridad nacional.

Otros intentos para atrapar al “Diablo”

El domingo 29 de enero de 2023, el OIJ estuvo a tan solo metros de Alejandro Arias Monge, el narcotraficante más buscado desde 2018.



Los agentes judiciales, con apoyo del Ministerio de Seguridad Pública, se ubicaron en la puerta de entrada de una finca propiedad de Arias, ubicada en Cariari de Pococí, Limón, donde él se encontraba en una fiesta familiar; pero algo delató la presencia de las autoridades y logró salir corriendo con dos de sus peones por una zona boscosa.



El OIJ pudo confirmar que el narco más buscado del país sí estaba en el lugar, junto a su esposa y dos hijos.



“Diablo” se fue del lugar a pie y, de acuerdo con la Policía Judicial, este sospechoso tiene el mismo aspecto de siempre: contextura gruesa, pelo corto y sin barba.



Otro hecho ocurrió el viernes 19 de mayo de 2023, cuando agentes de la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Policía de Fronteras fracasaron en un nuevo intento por capturar a “Diablo”, esta vez en la Barra del Colorado, Limón.



La Policía ingresó a la zona vía aérea, pero no lo encontró.



Informaciones confidenciales que recibieron las autoridades los llevaron hasta este sitio; sin embargo, no fue posible dar con Alejandro Arias Monge.



El exministro de Seguridad, Jorge Torres, afirmó que tendría capturado a alias “Diablo” en diciembre de 2022, sin embargo, no fue así y en enero de 2023 señaló que en unos seis u ocho meses lo tendría detenido.



Pero un año después de asumir su puesto, en mayo de 2023, fue cesado del cargo y su lugar lo tomó Mario Zamora, actual ministro de Seguridad.



Torres fue ministro de Seguridad desde el 8 de mayo de 2022 hasta el 9 de mayo de 2023, en la administración del presidente Rodrigo Chaves.

¿Desde cuándo investiga el OIJ al “Diablo”?

Desde el 2010 se investiga a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, por casos de asaltos y robos a viviendas. En un principio, se dedicaba también a robar agroquímicos en fincas piñeras y bananeras; después asaltaba camiones.



En 2015 inició una investigación más profunda contra él, como sospechoso de matar a un sujeto conocido como “Pipi”, a quien habría ejecutado en un bananal, antes de quemarlo. La Policía Judicial intervino y logró acreditarle este homicidio, además de otro en Batán de Limón. En 2016 fue aprehendido y estuvo en prisión preventiva durante un año, por tales hechos.



Cuando salió de la cárcel, comenzó a guerrear contra la banda de “Pechuga”, hecho que desencadenó una serie de homicidios en las zonas de Cariari y Guápiles, para apropiarse de territorios narcos.



Ya para 2018 se le vuelve a intervenir por múltiples robos de ganado; sin embargo, desde 2019 y hasta la fecha, está en fuga.



En reiteradas ocasiones, el Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ ha dicho que continúa investigando el caso y realizando operativos en vía pública, en diferentes partes de Guápiles y lugares aledaños, para dar con el narcotraficante más buscado del país.



En agosto de 2020, “Diablo” y miembros de su organización criminal, enviaron audios ofreciendo dos millones y medio de colones por la muerte de oficiales de la Fuerza Pública. Además, aparentemente, por cada investigador de OIJ asesinado pagaría más de cinco millones de colones.



El OIJ pide a los ciudadanos brindar información sobre la ubicación de este hombre a través de la línea confidencial 800-8000-645.