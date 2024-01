Director de OIJ confía que estrategia permitirá capturar a “Diablo” en primer semestre de este año

“Este sujeto ‘Diablo’ tiene una particularidad se mueve en áreas que son de difícil acceso, en un área que, por ejemplo, un avión no puede sobrevolar, tampoco un helicóptero, porque es bastante lluvioso, Zona Norte, ahorita creemos que está fuera del país, el cerco que se le hizo fue bastante fuerte, el golpe que se le hizo a la organización fue muy fuerte, vean ustedes que de diciembre para acá no se volvió a escuchar nada de él, todas aquellas manifestaciones que hacían grupos criminales, ahorita están replegados en Guápiles, no me gusta decir datos, pero tenemos una estrategia que estoy casi al 99% seguro de que nos va a permitir ubicarlo en el primer semestre de este año, es una estrategia distinta a la que hemos hecho otros años y con otras unidades policiales”, dijo Zúñiga.