Papá de Mateo: “Estaba con un grado de hipotermia. Mi hijo volvió a nacer”

La búsqueda de Mateo, un niño de seis años que sobrevivió solo durante 15 horas en la montaña tras un accidente que cobró la vida de su madre, concluyó con esperanza la mañana de este viernes.



Su padre, Greivin Lobo, compartió el angustioso relato de la búsqueda y el alivio al reencontrarse con su hijo.

“Estuvimos toda la noche tratando de localizarlo, pero no lo encontramos. Luego, como a las 5:30 a.m., cuando ya salió el sol, empezó a llegar toda la comunidad. No tengo palabras para agradecerles por toda la ayuda. Empezamos la búsqueda otra vez, llamándole porque seguro estaba asustado de todo lo que vivió”, contó Lobo.

El accidente ocurrió en una carretera montañosa cerca de Pérez Zeledón. El vehículo donde viajaba Mateo con su madre, Yendry Castro, de 34 años, se salió del camino, cayó en un precipicio de 40 metros y quedó en medio de una finca, rodeado de maleza.



Mientras los equipos de rescate peinaban la zona, uno de los rescatistas dio la noticia que Lobo tanto ansiaba escuchar: Mateo había sido encontrado cerca de una cascada.

"Cuando llegamos de nuevo a la parte donde estaba el carro accidentado, veo a todos los bomberos correr, y me dijeron que lo habían encontrado. Me lo ponen al teléfono y me dice que está asustado, que está solito. No tengo palabras para describir el momento en que sentí que recuperé a mi hijo. Lo encontraron con un grado de hipotermia. Mi hijo volvió a nacer para mí”, manifestó Lobo.