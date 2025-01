“Me dijeron que es solo un perro”: Dueña de perrita robada denuncia falta de apoyo del OIJ

Milena García, dueña de "Gaia", una cachorrita de raza pastor australiano, denuncia la falta de acción por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tras el robo de su mascota.



Según su testimonio, la perrita fue sustraída de su hogar en Tres Ríos, Cartago, por un indigente que ahora la está vendiendo en San José.



García presentó la denuncia por robo ante el OIJ y ha realizado constantes llamados en busca de actualizaciones. Sin embargo, hasta el momento, no ha recibido respuesta del agente a cargo.

"He llamado todos los días al OIJ y ni siquiera he recibido una llamada de quien tiene a cargo el caso. Hoy jueves volvió a comunicarme con ellos y recibí una respuesta que me dejó indignada: Me dice el coordinador que tienen demasiados casos (...) lo que me dijeron es que tienen mucho trabajo y que es un perro", dijo García.

La afectada también señaló que el OIJ no ha publicado la foto del sospechoso en redes sociales, acción que ha sido clave en otros casos similares.

"Siento que el agente a cargo del caso en Tres Ríos no tiene empatía por los perros. No he podido solicitar la revisión de cámaras de seguridad municipales, ya que aún espero un documento oficial del OIJ, pero ni eso he podido hacer porque los del OIJ no se mueven", comentó García.

Horas después de insistir este día, finalmente un agente judicial se comunicó con ella, pero le explicó que su caso no es prioritario.

"Me dijo que tiene mucho trabajo, que hay 30 personas adelante y que ahorita está con cosas de octubre del año anterior. Le pregunté sobre el porqué el OIJ no ha publicado la información en redes sociales para ayudar en la búsqueda y contestaron que iba a ver qué hacía y al preguntarle si tenía empatía por los perros, el agente me respondió: 'Ni fu, ni fa, tengo mucho que hacer', manifestó García.

Ella es “Gaia”, quien fue robada por indigente.

Milena García detalló que un indigente ingresó a su casa por la parte trasera, donde hay un río, y se llevó a Gaia. De inmediato, lanzó su búsqueda a través de redes sociales y alertó a la veterinaria local, donde una trabajadora le informó que había visto a un hombre con el cabello rizado y ropa gris llevando una perrita dentro de un bolso azul por la carretera vieja de Tres Ríos.



El sospechoso suele frecuentar las inmediaciones del Banco Nacional y el Museo de los Niños en San José. Sin embargo, según otros indigentes con quienes Milena conversó, no ha sido visto en los últimos días, lo que hace suponer que se percató de que lo están buscando.

El robo ocurrió el pasado sábado en horas de la tarde en una casa ubicada en Calle Viaje de Tres Ríos. "Gaia", una cachorra de cuatro meses, sigue desaparecida.

Tras una consulta de Teletica.com, la oficina de prensa del OIJ manifestó “que la denuncia fue recibida y el caso está en investigación”.

“Además, a nivel interno se está verificando quién fue la persona que atendió a la persona denunciante para determinar si eso ocurrió, así como se menciona”, agregó el OIJ.



Si usted tiene información sobre su paradero, puede comunicarse al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.