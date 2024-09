Madre de joven asesinado en Alajuela: “Verlo ahí tirado, sin poder hacer nada”

La madre y una tía de un adolescente de 15 años asesinado, en Sabanilla de Alajuela, aseguran que le truncaron la vida al estudiante que soñaba con ser mecánico de motos.



En la comunidad, todos coinciden en que el ataque a balazos fue en contra de víctimas inocentes, al parecer, por error de los gatilleros.

Recostado a una cortina metálica quedó el cuerpo de Andrey Ramírez Zúñiga, de apenas 15 años y estudiante del colegio Otilio Ulate Blanco de San Isidro de Alajuela.

Su madre llegó al lugar cuando varios de los compañeros de Andrey le comentaron lo ocurrido.

“Él llegó de los desfiles del colegio, quiso ir a Sabanilla, me pidió permiso y se fue, luego llegaron unos compañeros que estaban con él y me dijeron así de golpe, ‘vamos porque a Andrey le dispararon’, nosotros salimos como locos, una señora nos llevó volando en carro, a la hora de llegar y verlo ahí tirado fue increíble la impresión, sin poder hacer nada y nadie supo nada, qué fue lo que pasó, no nos quisieron decir”, contó la madre de la víctima.