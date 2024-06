Escuche la llamada hecha desde una cárcel a familia de Nadia Peraza

Desde que el principal sospechoso de asesinar a Nadia Peraza ingresó a la cárcel en San Rafael de Alajuela, los familiares de la joven no han dejado de recibir llamadas desde ese centro penal.



Todas las semanas hay comunicaciones, tanto en la mañana como en tarde. Los parientes de Peraza saben que son de la cárcel porque una grabación dice: “Esta es una llamada desde la cárcel Reforma, para recibir esta llamada espere en línea o marque 1, de lo contrario cuelgue ahora”.

Antes las constantes llamadas, la mamá de Peraza decidió grabarlas. Teletica.com tuvo acceso a una de ellas, la cual ocurrió el pasado miércoles 29 de mayo, a las 10:06 a. m., con una duración de 4 minutos y 6 segundos.

“Aló, buenas, sorry por lo que había sucedido, soy el esposo de Gabriela, el de la moto anaranjada, no sé si ustedes son del Bajo Los Molinos, me ha costado comunicarme con ella, pero tiene contacto con ustedes, vi lo que pasó ahí en el televisor”, dice el privado de libertad.