“Él no mató a ese chiquito”, dice mamá que entregó a sospechoso de triple homicidio en Limón

La mamá de un joven de 21 años, detenido como sospechoso del triple homicidio en el que murieron una embarazada y su hijo en Batán de Limón, asegura que él no está involucrado en ese hecho.

Ilse Sánchez conversó con Teletica.com, este miércoles, e indicó que ella se encontraba con el investigado cuando se enteraron de lo ocurrido en la localidad de Santa Marta.

Con el afán de aclarar la situación, Sánchez recomendó a su hijo, de apellido Pérez, alias “Chapulín”, ponerse a las órdenes de las autoridades en medio del allanamiento a su casa de habitación.

“Pero cuando eso sucedió, yo sí estaba aquí en la casa, yo sé que Jordi no fue. En otras cosas sí ha participado, pero en esa muerte no”, dijo la madre del aprehendido.

“Yo sé que él no ha hecho cosas buenas, pero ese asesinato de ese niño, él no era porque estaba aquí en la casa. Yo fui la que le dije a él: ‘Jordi, mataron a una gente ahí’ (...) Y estuvimos hablando, él me dijo: ‘Ya vengo’, agarró la bici y se fue para el centro.​

En un video publicado por sus propios familiares, se ve cuando el joven ingresa a la sede judicial de Limón para entregarse (ver adjunto). En la grabación se escucha el llanto de varias personas, fue acompañado de mensajes de ánimo: “De aquí usted sale, papi, como siempre”.

Según su mamá, en ese momento los acompañaron sus otros hijos y la novia del requerido.

"Le dije: 'Mejor entregate porque andar huyendo, eso no es vida'. Y me dijo que sí (...) Fuimos y ahora que sea lo que Dios quiera, pero yo sé que mi hijo no es.

"Lo que sé, es lo que dice la gente: las drogas, que él anda en drogas, que tal vez haya vendido o casas así, no hay que tapar el Sol con un dedo; esas otras de asesino no, porque Jordi no mató ese chiquito, él estaba aquí en la casa", concluyó Sánchez.