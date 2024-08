Anyelina cumple 15 días desaparecida: “Dicen que la vieron por La Rita de Pococí”

Graciela Mora, madre de una colegiala desaparecida desde hace 15 días, continúa en la angustiosa búsqueda de su hija, quien, al parecer, fue vista recientemente en la comunidad de La Rita, en Pococí, a unos 20 kilómetros de Suerre, donde vive con su familia.



A pesar de los esfuerzos de la familia y las autoridades, Anyelina Mena Mora, de 12 años, sigue sin aparecer.

El caso ha sido especialmente duro para la familia, que enfrenta incertidumbre e impotencia. “Esto es tremendo, a nadie se lo deseo. Hoy se cumplen 15 días de la desaparición de mi hija. Le doy gracias a Dios por un día más de vida, pero ahora solo veo pasar los días”, expresó Graciela a este medio.

La madre implora por el regreso de su hija y asegura que no busca tomar acciones, sino únicamente el bienestar de la joven.

"Si es rebeldía de ella, que no quiere venir o si es que alguien la tiene, le pido por favor que me la devuelva. No voy a tener represalias porque lo único que quiero es que aparezca, porque yo amo a mis hijos sobre todas las cosas.

"Le pido mucho a Dios, quien me ha dado mucha confianza y me dice que está bien. Si es ella la que no quiere comunicarse, pues voy a esperar a que venga porque la extraño. Si alguien sabe dónde está, que me lo digan, aunque sea de manera anónima, porque la verdad las noches son muy difíciles para mí", concluyó Mora.