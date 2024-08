12 días sin rastro de Anyelina: ¿Qué dice carta que colegiala desaparecida dejó a su mamá?

A la colegiala Anyelina Mena Mora, de 12 años, se le perdió el rastro desde hace 12 días, luego de salir de su casa en Suerre de Pococí, Limón, el viernes 26 de julio por la noche. Sin embargo, el día que se fue le dejó una carta a su mamá.



Graciela Mora, madre de la menor, conversó con Teletica.com y pidió, si alguien sabe algo sobre el paradero de su hija, que le avisen de inmediato, ya que está desesperada y siente mucha impotencia.

“Pido una cadena de oración por mi hija Anyelina, para que ya aparezca. No saben la angustia, dolor, impotencia y desesperación que siento. A nadie le deseo que pase una cosa así, porque todos decimos: a mí no me va a pasar, pero puede suceder.

“La carta que me dejó dice que se va de la casa, que va a estar bien, que iba donde una amiga, también escribió que no sabía cuándo volvería, pero que iba a regresar. Además, dice que donde va no hay señal Wi-fi y, al final de la nota, hizo un dibujo de ella y yo, decía: te amo”, comentó Mora.

Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la menor fue reportada como desaparecida el pasado 26 de julio.

Al parecer, Anyelina fue vista el pasado viernes 2 de agosto en La Rita de Pococí.

“Son 12 días sin saber nada, siempre he hecho mi mejor esfuerzo como madre y muchos lo saben, no soy perfecta, y si alguien se atreve a juzgarme, que me preste su manual. Estoy destrozada, desesperada de no saber nada y me estoy muriendo en vida”, manifestó Mora.

La menor cursa el sétimo año en el Colegio Académico de Jiménez y ya todos sus compañeros, amigos y profesores están al tanto sobre su desaparición y también la buscan.



Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.