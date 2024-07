Medford pide respeto para el líder Sporting FC

Calladito y sin mayor sobre salto. Sporting FC se instaló este lunes en la cima del Torneo de Apertura 2024 tras las primeras tres fechas del certamen.

Pero lo de los albinegros no es nada nuevo, ya que, sumado al anterior certamen, ya contabilizan con nueve partidos sin conocer la derrota.

De ahí que su técnico, Hernán Medford, hiciera un llamado a respetar a los líderes del certamen, pues a su criterio, si fueran otros, se hablaría en todo lado.

“Eso es lo que ha pasado en Sporting en estos últimos meses. A veces cuando es otro equipo dicen que está invicto, más los partidos del año pasado, pero cuando es Sporting no se acuerdan de eso. Ya llevamos casi nueve partidos invictos y eso cuenta, pero es lógico, porque como Sporting no es tan tradicional, ustedes (prensa) a veces no le dan mucha pelota”, elevó la crítica el entrenador.