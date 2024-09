Críticas al VAR le salieron caras al presidente de Santa Ana

Las fuertes críticas al videoarbitraje le salieron caro al presidente de Santa Ana, Johan Salas, tras darse a conocer las sanciones de la jornada 9.

Salas criticó fuertemente al VAR durante la transmisión del partido ante Guanacasteca, que los santaneños perdieron 1-0, con dos goles anulados en su contra.

“La molestia sería de cualquier equipo, si usted ve el VAR son dos goles, pero en el codazo que le dan a Condega ¿No hay VAR para verlo? ¿Ahí no hay VAR entonces? Tenemos que tomar decisiones que beneficien al fútbol, no que lo perjudique, la idea es que sea beneficio, no un perjuicio”, indicó a FUTV.

Este viernes se dieron a conocer las sanciones de la jornada 9 y Salas fue el más perjudicado con una multa de 1.000.000 de colones.

“Sancionar al señor Johan Salas Montero, presidente del club, con una multa de 1.000.000 de colones de conformidad con lo establecido en el artículo 44 Bis, por referirse en términos despectivos en contra del video arbitraje”, indicó el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol.

El resto de las sanciones fueron:

Sporting FC

Sancionar al jugador Ariel Soto González con un partido de suspensión y una multa de 70.000°° colones de conformidad con lo establecido en el artículo 34 por recibir dos tarjetas amarillas en un mismo encuentro.

AD Santos

Sancionar al jugador Reyniel Perdomo Willis con un partido de suspensión y una multa de 70.000°° colones de conformidad con lo establecido en el artículo 34, por recibir dos tarjetas amarillas en un mismo encuentro.