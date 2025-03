Investigación a Guanacasteca y Santos: Presidente de Santa Ana se mantiene a la expectativa

Santa Ana se juega su permanencia en Primera División. A hoy es el último lugar con seis puntos por abajo del Santos.

El Comité de Licencias informó que tiene abierta dos investigaciones, una a Guanacasteca y otra a Santos.

En Teletica.com conversamos con Johan Salas, presidente de Santa Ana, sobre las expectativas de esa investigación en un momento en el que su club disputa en la cancha por no descender.

—¿Cómo vive el presente del equipo?

Es un tema muy complejo, pero estamos trabajando para salir de esa posición, eso es como cuando uno empieza una carrera, es hasta lo último y así vamos a hacer nosotros, partido a partido para buscar la permanencia.

—¿Se atrasaron en el cambio de entrenador?

Las decisiones con el diario del lunes son muy fáciles, Cristian (Oviedo) hizo un trabajo espectacular, tuvo un ascenso y no le vamos a restar ese valor. Al técnico lo acompañan los resultados, si vos ves de forma equilibrada, Christian Salomón no gana, pero no pierde, al final son modelos que van dando sus frutos y cada uno nos está dando resultados, le hemos dicho que necesitamos.

—Los últimos equipos que han descendido han buscado la permanencia en los escritorios... ¿Cómo ven ustedes la investigación que hace el departamento de Licencias a Guanacasteca y Santos?

Cuando uno empieza un torneo profesional en una liga de fútbol como Costa Rica, su primera función es tener puntos en la cancha y no estar en los escritorios. En este momento, la situación que está manejando la Federación es muy compleja, hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice y hay un análisis muy complicado, estamos a la espera de una resolución, no por el tema de que no descienda Santa Ana u otro equipo, es por el bien del fútbol nacional. Yo tengo que ser respetuoso.

No ocupa Santa Ana en este momento entrar en ese baile, los medios de comunicación son los principales actores, han recibido información de primera mano, es diferente a otras acciones que han tomado otros equipos para no descender, nuestra lucha es en la cancha hasta el último partido y estamos viviendo una situación compleja no solo para Santa Ana.

—Entiendo que hoy están en disputa porque faltan puntos por jugarse, pero en unos meses el panorama puede ser otro... ¿Ahí definirán ustedes si se meten en el baile?

El fútbol tiene su momento, nosotros tenemos ventaja de rendimiento, nos topamos en nuestro primer año en Primera, no quiero ser irrespetuoso porque no soy abogado ni la persona indicada en el tema, Santa Ana se ha mantenido muy distante de esta situación, creemos que nuestras entidades deben dar explicaciones, hemos visto muchas cosas en redes sociales y en medios que son complicadas.

—¿Está preparado Santa Ana si tiene que actuar legalmente para buscar una permanencia?

Te voy a ser sincero nos vamos a sostener en primera instancia en que nuestros administradores, entiéndase que sean Federación y Licencias los que valoren y una vez terminado el campeonato Santa Ana verá si los modelos fueron los correctos, hay cosa de cancha y de escritorio, no quiero entrar en rivalidad.

—Se puede decir que ven todo esto de reojo...

En este momento, si la Federación no se ha pronunciado, es porque está haciendo la defensa de cada institución, esperaremos la resolución final y decir cuál va a ser la determinación.