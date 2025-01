CCSS busca priorizar mamografías con IA para detección más temprana del cáncer

A sus 49 años, Jenny Valverde recibió un diagnóstico de cáncer de mama que transformó su vida. A pesar de no presentar un tumor palpable, un sangrado inusual en el pecho la llevó a buscar respuestas.



Esta abogada, vecina de San Carlos, se dio cuenta de que algo no estaba bien en mayo de 2018, pero la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le dio cita para una mamografía hasta diciembre de ese mismo año. Esto la obligó a realizarse el examen en el sector privado. Luego fue referida a un hospital público para realizar la biopsia, cuyo resultado tardó un mes en estar listo.

​“El cáncer tiene cuatro etapas. El mío estaba en la etapa número dos. Entonces, si yo me hubiera esperado a que la Caja me hiciera la mamografía, no lo estaría contando”, afirmó Valverde en conversación con Teletica.com.