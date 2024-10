¿Naciente de agua en pleno centro de Curridabat?

Una gran fuga de agua que sale en pleno centro de Curridabat tiene consternados tanto a los vecinos como a las mismas autoridades.



Teletica.com consultó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y a la Municipalidad de Curridabat: ambas instituciones no saben a ciencia cierta de dónde viene el agua.

La fuga sale por las alcantarillas que están 200 metros al Oeste de la sede del gobierno local.

Consultados al respecto, en el acueducto descartaron que se trate de una fuga de agua potable y dicen que el caso es de competencia municipal.



“El flujo identificado no es de agua potable, por lo tanto, no es una fuga en tuberías del AyA. Es muy probable que sea agua de origen pluvial (lluvias), es decir, corresponde a la municipalidad”, dijo el acueducto.

A esto se suma la preocupación de vecinos como Mario Monge. Como se muestra en las imágenes adjuntas, asegura que, cuando llueve, su casa se inunda debido a que el agua de lluvia se suma con el agua de la fuga y esta crece hasta entrar a su casa, por lo que tiene que recurrir a sacos de arena para evitar daños en la vivienda.

“Cuando llueve bastante, el agua se mete en algunas casas y más en la mía, tanto que tuve que hacer un murito de contención para evitar un poco el daño, el problema es que las alcantarillas son las mismas de hace 60 años que vivo por aquí y ahora no dan abasto”, acotó Monge.

Por su parte, en el municipio se muestran preocupados, ya que, si se tratara de una naciente de agua, podría generar problemas en el centro del cantón.

“Realizamos una inspección con el ingeniero Randall Rodríguez, director de Gestión Vial de la Municipalidad. En efecto, hay una correntía permanente de agua de aspecto cristalino. Rodríguez dijo que, si fuera pluvial, no estaría corriendo cuando no llueve”, explicó a Teletica.com Roberto Vargas, encargado de prensa de la Municipalidad de Curridabat.

Si bien la autoridad municipal asegura que la Unidad de Gestión de Riesgo, que atiende emergencias, no ha recibido ningún reporte, tras la consulta de este medio, escalaron la situación a otro departamento especializado en ingresar e inspeccionar tuberías.

Video facilitado por la Municipalidad de Curridabat.



“Ahí hay dos casos que se juntaron, el de la fuga que no sabemos de qué se trata y el desbordamiento de los caños, debido a los excesos de lluvia.

“El ingeniero en gestión vial e inspección confirmó que está corriendo agua y tiene muchos meses, agua cristalina, parece potable, si fuera pluvial no correría en forma permanente.

“El departamento, con personal y equipo especial, ingresó a las tuberías a inspeccionar de dónde viene el agua. Encontró un agua canalizada que viene desde arriba, no sabemos de dónde proviene, no es pluvial, no es de la 'Muni', está misterioso, vamos a ver si consultamos al AyA de nuevo para ver si tienen mapeada una tubería por ahí”, finalizó la oficina de prensa.