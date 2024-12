Día de la Abolición del Ejército: ¿Cuánto se ahorra el país al no tener una milicia?

Este 1° de diciembre, el mundo celebra el inicio de una de las épocas más significativas para muchos, la Navidad, pero en Costa Rica también se celebra un hito digno de destacar a nivel mundial: el 76 aniversario de la abolición del ejército.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Educación Pública (MEP), fue una mañana del primero de diciembre de 1948 cuando José Figueres Ferrer, presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República, mediante un acto simbólico con el Cuartel Bellavista (actual Museo Nacional de San José) como telón de fondo, dio unos mazazos y derribó uno de los muros del edificio.

Con esta escena, se consolidó un hecho histórico que permitió fortalecer las bases de un sistema político y social civilista. Desde entonces, parte de lo que se invertía en la Fuerza Armada empezó a destinarse a la educación.

De ahí que surja la pregunta: ¿Cuánto se ahorra el país al no tener un ejército?

Según los expertos, si bien existe un ahorro significativo al no tener ejército, ni vehículos militares como tanques de guerra, aviones o embarcaciones artilladas, gran parte de esa inversión se destina a la seguridad, puntualmente al Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

“Una de las principales dificultades a la hora de evaluar realmente el ahorro que tienen Panamá y Costa Rica por ese rubro es establecer qué compone el gasto en seguridad. Pues si bien esas naciones no tienen fuerzas militares como tales, eso no quiere decir que no mantengan algunos cuerpos oficiales de seguridad”, dijo a la BBC Joao Ramos, investigador de la ONG basada en Argentina, Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL).