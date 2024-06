Técnico del Poder Judicial estuvo a solo tres preguntas de llevarse los ₡35 millones en QQSM

Un funcionario del Poder Judicial estuvo a solo tres preguntas de alcanzar el gran premio de ₡35 millones en el programa “¿Quién quiere ser millonario?”, de su Teletica.

Erick Mena venía del programa anterior, ya que el tiempo se agotó, y aseguró que en este programa se preparó todavía más, estudiando temas varios, tal parece que su estrategia le sirvió para llevarse ₡9 millones.

El vecino de Desamparados de 33 años llegó hasta la pregunta 13 (₡12 millones), pero al no estar seguro de la respuesta y quedarse sin comodines no quiso arriesgarse y mejor se retiró, “una sabia decisión”, le dijo Ignacio Santos, conductor del programa, ya que la respuesta que Mena escogió, ya fuera de concurso, no era la correcta.

La pregunta por la que se retiró el participante fue:

Jacqueline Cochran fue la 1.era mujer en:

A: Volar alrededor del mundo

B: Obtener una licencia de piloto

C: Romper la barrera del sonido (Respuesta correcta)

D: Comandar un transbordador espacial (Respuesta que hubiera escogido el jugador)

Segundo participante

Por su parte, Gabriela Rojas estuvo a una pregunta de llegar a la segunda zona segura, pero agotó sus comodines y mejor optó por retirarse con ₡2.5 millones asegurados.

La vecina de San Francisco de Dos Ríos dijo que donará el dinero a las asociaciones de rescate animal Territorio de Zaguates y a Catrix.

“Veo el programa siempre y lo veo en otros idiomas también, me gusta muchísimo, yo soy Gabriela Rojas, pero prefiero que me digan ‘Gaby’ o ‘Gabita’, tengo 65 años, en noviembre me pensioné, trabajé toda la vida en turismo porque soy administradora de empresas. “Amo leer, me gusta conocer de culturas, de gente, de paisajes, de árboles, de animales, de banderas, de ríos, de libros, de autores, menos de música porque no tengo el chip, el dinero es secundario, yo pienso que es una experiencia que uno debe aprovechar”, mencionó Rojas.

La pregunta que dejó en el camino a la concursante fue:

El nombre oficial del CENARE es “Centro Nacional de Rehabilitación Doctor…”:

A: Benigno Castro Landambres

B: Juan Flores Umaña

C: Vicente Herrera Zeledón

D: Humberto Araya Rojas (Respuesta correcta)

En esta temporada regresó el comodín del 50:50 que elimina dos opciones a elegir.

“¿Quién quiere ser millonario?” Se transmite todos los martes a las 8 p.m. en su Teletica, Canal 7 y en Teletica.com.

