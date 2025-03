Participantes de QQSM ganan casi ₡8 millones y cumplirán sueño de viajar

Un intérprete médico y un funcionario de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) fueron los afortunados en sentarse en la “silla caliente” del programa ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM).

El primero fue Francisco Pujol, vecino de Sabana Sur, quien se llevó la jugosa suma de ₡6 millones y, aseguró, podrá cumplir su sueño de viajar.

“Una vez escuché la frase: ‘Sabio no es el que sabe todo, sabio es el que sabe vivir’, y por eso mejor decidí retirarme a tiempo”, dijo el intérprete médico.

El participante de 61 años le dedicó su participación a su esposa e hijos.

La Pregunta 12 (₡9 millones) por la que decidió retirarse fue:

¿Cuál de estos volcanes fue conocido con el nombre indígena “Chibuzú”, es decir, “Montaña de Dios”?

A: Poás (Respuesta correcta)

B: Irazú

C: Miravalles

D: Arenal

Segundo participante

Por su parte, Orlando Araya Barboza, vecino de Palmares de Alajuela, se fue a casa con ₡1.7 millones y también contó que su plan es poder irse de paseo por Europa.

“En los años que uno tiene se tienen muchas vivencias, me gusta mucho leer y soy muy curioso, le dedico mi participación a mi madre que ya no está con nosotros, pero desde arriba me acompaña”, relató el participante de 62 años.

El padre de tres hijos y funcionario de un Ebáis del Seguro Social se retiró al llevar a la pregunta nueve (₡2.5 millones) y quedarse sin comodines.

La pregunta fue:

¿A quién designó la revista Billboard como la mayor estrella del pop del siglo XXI?

A: Bruno Mars

B: Madonna

C: Beyoncé (Respuesta correcta)

D: Adele

Para esta novena temporada se eliminó el comodín de la videollamada y regresó el comodín del cambio de pregunta.

Recuerde que puede ver QQSM los martes en la franja horaria de 8 p. m. a 9 p. m., a través de la señal de Teletica.com, TDMAX y Teletica Canal 7.

Si usted desea ver los programas de esta nueva temporada lo puede hacer ingresando en este enlace.