Madre invertirá premio de ₡6 millones de QQSM en el estudio de sus hijos y viaje a la playa

Este martes, “¿Quién quiere ser millonario?” realizó un programa especial para el Día de las Madres y tuvo dos participantes en la “silla caliente”, una madre de cuatro hijos, quien se ganó ₡6 millones y una vecina de Atenas que seguirá jugando el próximo martes, ya que el tiempo se le agotó.

Mariela Arias Rodríguez es ingeniera en electrónica y fue la primera en participar, su ingenio y buena suerte la llevaron hasta la pregunta 11, donde logró ganarse sus ₡6 millones.

“Mis hijos me han impulsado mucho, siempre vemos juntos el programa, me gusta la medicina a pesar de que no la estudie, me gusta la parte de recursos naturales, soy una mamá muy perseverante, me ha costado mucho las cosas, estoy acá por ellos”, relató la madre de cuatro hijos, el menor de apenas nueve meses.