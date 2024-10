Técnico de Puntarenas tras separación de jugadores: “Es decisión mía y respaldada por la directiva”

El técnico del Puntarenas FC, Luis Fernando Fallas, dio las razones ante la decisión de no utilizar más a cinco jugadores, entre ellos el veterano y líder de la planilla, Michael Barrantes.

Fallas expresó que la decisión es 100% de él y que se debe a situaciones deportivas.

“Obedece solo a una decisión claramente técnica y mía y respaldada por la junta directiva. Ayer se los comenté sobre la decisión que requería tomar, tocamos el tema en varias reuniones, pero la decisión es meramente mía”, indicó el estratega a Teletica Radio.

El estratega aclaró que expuso su decisión a la junta directiva, que lo respaldó a toda costa.

“Sí (sentir el respaldo de la directiva) porque en ningún momento me dijeron no y ninguno de los miembros se opuso o dijo que no estaba de acuerdo. Doña Silvia (Bolaños, presidenta del club) estuvo presente vía telefónica”, añadió.

Los jugadores que ya no volvería a utilizar son Michael Barrantes, José Guillermo Ortiz, Keven Alemán, Anderson Núñez y Keyshwen Arboine. Todos ellos de carácter ofensivo.

Sin duda alguna, la salida que más sorprende es la de Barrantes, quien es el futbolista de mayor experiencia y líder del equipo.

“Estoy seguro con la decisión que tomé. Puede afectar una decisión como estás, pero no estoy poniendo el resultado. Tanto mi persona como el cuerpo técnico nos sentimos mal por la decisión que tomamos, para nada me siento orgulloso o feliz por la decisión, no es fácil. Los jugadores también están en duelo”, indicó el técnico.

Fallas aclaró que fue muy directo con los jugadores y dijo que no iba a contar más con ellos “de frente” y les explicó que “es una decisión meramente mía y respaldada por la junta directiva”.

Además, mencionó que con todos llevaba una relación “profesional”.

“Profesional, buena. No más de ahí, nunca como decir que tuvimos intercambio de palabras groseras, de mi parte no y tampoco de ellos”, concluyó.

Puntarenas FC es penúltimo en la tabla con 8 puntos, misma cantidad que el último lugar, el Santos, pero mejor gol a su favor y su próximo partido será precisamente ante los guapileños este viernes a las 7 p. m. en un partido que podría definir al colero del certamen.