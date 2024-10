Silvia Bolaños tras salir de Puntarenas: “El técnico cruzó una línea que no debía pasar”

El barco porteño sigue sin rumbo no solo en materia deportiva, sino también en la parte administrativa.

Silvia Bolaños decidió renunciar este miércoles como presidenta del Puntarenas FC, esto al no estar de acuerdo con la separación de cinco futbolistas, entre ellos del capitán y líder, Michael Barrantes.

La salida de estos jugadores se dio según criterio técnico del estratega Luis Fernando Fallas, quien sorpresivamente dio la noticia este martes.

“Ayer después de que se comunica la decisión de separar a Barrantes y los otros muchachos, evidentemente después de eso tomé la decisión de poner mi renuncia. La separación es una decisión técnica, pero yo nunca he estado de acuerdo”, reveló Bolaños en Teletica Radio.

Incluso, Fallas había revelado que la decisión deportiva ya había sido comunicada y aprobada con anterioridad por la junta directiva, incluyendo a Bolaños, quien había estado vía telefónica.

​Sin embargo, la hasta hoy jerarca, mencionó que nunca estuvo presente en una reunión, más bien recibió una llamada para comunicarle la decisión.

“Yo no estaba presente, eso no fue así, pese a que él lo dijo. La reunión estaba programada en la mañana y él se adelantó y convoca una reunión con los dueños del equipo y la llamada era para decirme la decisión, de la que yo nunca había estado de acuerdo, pues todos sabemos lo que representa Barrantes, así que esto me lleva a tomar la decisión de irme”, mencionó.

La expresidenta sí aceptó que la relación con el cuerpo técnico y su persona ya estaba rota.

“No me ha tocado renunciar a los trabajos en mi vida, esto más que un trabajo, era un compromiso familiar, pero sí hubo una decisión que pensé toda la noche fue esta, pero ante todo puse el beneficio del club.

“Mi relación con el técnico está quebrantada en este momento y él cruzó una línea que no debía pasar”, indicó.

Además, no quiso entrar en detalles sobre el porqué de la salida de Barrantes y el resto de jugadores.

“Darle una razón sería mentirle, porque yo no estuve presente en esa reunión, lo que haya manifestado él (Fallas) no puedo decírselo es porque yo no estaba y por eso puse mi renuncia.

“Efectivamente, no es la primera vez que un joven entrenador tal vez se sienta atemorizado por jugadores de la experiencia de Michael (Barrantes)”.

No sabe si seguirá en Comité Ejecutivo.

Por su parte, Bolaños mencionó que aún desconoce si seguirá en el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, pues todo dependerá de si el presidente, Osael Maroto, la llega a necesitar o no.

Eso sí, no es necesario pertenecer a un club para mantenerse en dicho comité.

“No hay ningún inconveniente, si Osael considera que me necesita, continuaré al lado y si no, con el mayor agradecimiento del mundo, me haré a un lado”, explicó.

​Bolaños no estuvo presente en la reunión de presidentes de Unafut de este martes, donde se gestionó un acuerdo de cooperatividad con La Liga Española, pues consideraba que no debía tomar decisiones a futuro como jerarca de un club si ya no iba a pertenecer más a él.

Los porteños se juegan no ser últimos este viernes ante Santos de Guápiles y ahora lo harán en medio del caos de salida de jugadores, relación con el técnico cortada y ahora sin presidenta.