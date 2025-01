Leo Moreira: "Salgo con la frente en alto, ustedes ven los números que yo tuve en la Liga"

El portero Leonel Moreira se vistió con la camiseta de Puntarenas FC por primera vez en el empate 1-1 ante Herediano.

Tras finalizar el partido, en la transmisión de Teletica Radio, el guardameta brindó declaraciones luego de su salida de la Liga Deportiva Alajuelense.

—¿Le pasó por la mente una salida de Alajuelense?



No, nunca, fue por sorpresa, nos tomó por sorpresa a mi familia y a mí, fue una decisión de ellos y es respetable. Nada más seguir adelante con la vida y la carrera.

—¿Siente que individualizaron la pérdida de la Gran Final?

No, no sé las razones que llevaron a eso, pero el tiempo que estuve ahí me entregué al máximo, o hice con mucho cariño para la institución, ahora tengo que defender esta institución a capa y espada.

—¿Javier Santamaría o Joseph Joseph hablaron con usted?



Yo hablé con Santamaría, me dieron su punto y yo nada más lo que hice fue respetarlo.

—¿Cómo fue buscar equipo?



Tranquilo porque gracias a Dios el trabajo que he hecho a lo largo de mi carrera abre puertas, tuve llamadas de casi todos los equipos del país, inclusive de afuera, como la ventana es tan corta era muy difícil, muchos clubes ya estaban armados, pero desde el principio Puntarenas se tomó la molestia de llamarme, hablar conmigo y hoy estamos aquí felices y contentos. Nos abrieron las puertas.

—¿Cómo toma los mensajes de apoyo?



Agradecido, deseándoles bendiciones, yo sigo trabajando para seguir adelante.

—¿Sale tranquilo de Alajuelense?



Salgo con la frente en alto, ustedes ven los números que yo tuve en la Liga Deportiva Alajuelense, siempre di el máximo y me entregué al máximo. No tengo ninguna palabra mala, estoy muy agradecido por el tiempo que pasamos. La pasamos súper felices.

—¿Le dolió la forma en que salió de Alajuelense?

Me tomó por sorpresa, por sorpresa, pero las decisiones las toman otros. Salgo de la institución con la frente en alto, nunca tuve un acto de ir en contra de la institución.



—¿Lo ve como revancha estar en Puntarenas FC?



No. ¿Por qué revancha?

—Por perder la final...

Es que no perdí solo una, he perdido con Herediano, Alajuelense, en México y Bolivia perdí un torneo, es aprendizaje. Lo importante es que es un aire nuevo, un reencontrarse con uno mismo y seguir soñando. Hay decisiones que uno no puede tomar y no puede decir que no, hay que seguir creciendo. Ahora me toca defender Puntarenas FC.



—¿Habló con Guimaraes antes de su salida?

Sí, yo hablé con el profesor, me dio sus puntos y tuvimos una conversación muy amena, estoy muy agradecido con él. No tengo nada malo en contra de la institución.



—¿Se le olvida a la gente lo que usted ha hecho?

Esto es fútbol, la gente se queda con la última película, pero uno como profesional debe creer en lo que se está haciendo. No es de la noche a la mañana, eso se consigue con los años, aún me queda mucho por crecer.

—¿A qué sueña con Puntarenas FC?



Aquí también se puede soñar, por qué limitamos a los equipos. Podemos salvarnos del descenso y por qué no soñar con levantar la copa y jugar torneos internacionales.