¿Y la urgencia? Congreso y Ejecutivo revisarán hasta el 13 de agosto avances en Seguridad

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, anunciaron este martes que la reunión de los supremos poderes para evaluar los avances de la llamada “agenda de Seguridad” se celebrará el 13 de agosto.



Eso quiere decir que esa cita, a la que están convocadas todas las autoridades de la rama junto a los jerarcas del Poder Judicial, el Gobierno y los diputados, tendrá lugar hasta dentro de un mes.

“Lo que hace diferente es que para esta reunión van a estar presentes los jefes de fracción y los miembros de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Lo que se conozca y resuelva ahí no hay razón para que no tenga una solución rapidísima en la Asamblea”, aseveró Arias.

La reunión estaba prevista para el pasado 25 de junio, pero debido a los problemas de salud de Arias, se decidió posponerla.

Sin embargo, un mes parece demasiado tiempo para un tema que se dice el más importante del país en este momento y que, además, ha sido objeto de críticas por su lento avance.

Precisamente, Arias reconoció hoy que la agenda “no ha caminado bien”.

“Hay un sentimiento de que esto no camina y quiero aprovechar ahora para darle más dinamismo a esto. Me parece que la única forma de que esto camine, porque no ha caminado bien y lo reconozco, es juntándonos de esta forma para ver cómo podemos sacar esto adelante”, insistió.