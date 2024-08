Presupuesto de 2025 se llena de críticas por recorte a Educación y materia social

Los recortes en Educación y materia social llenaron de críticas el proyecto de presupuesto nacional para el 2025 apenas minutos después de su presentación.



En la misma conferencia de prensa en la que el ministro Nogui Acosta dio a conocer el plan presupuestario, el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, y la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Paulina Ramírez, arremetieron contra las cifras que Hacienda estableció para ambas partidas.

“Hay una prioridad en este Gobierno, que es salir bien parado en las calificaciones de riesgo, y eso es bueno, pero eso son cifras económicas, lo otro, lo social, son seres humanos. Aquí hay que balancear y tener en esa ecuación que hay seres humanos que están pasando dificultades grandes, que la no inversión en Educación puede afectar hasta una década, como tuvimos la experiencia de los 80, que después es irrecuperable”, cuestionó Arias.

Efectivamente, en el presupuesto de 2025 hay una caída de ₡18 mil millones en Educación y un recorte de ₡128 mil millones al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por poner dos ejemplos.

Otro ejemplo es que, en medio de la disputa que existe por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), Hacienda presupuestó el mismo monto para las universidades que en el 2024, es decir, un aumento cero, pese a que el Conare presiona por un 4%.

Acosta respondió que, en el caso de Educación, la reducción contempla el pago extraordinario que el Gobierno tuvo que hacer este año por concepto de salarios retroactivos, que significó una erogación adicional de ₡40 mil millones.

“Si quitamos esos ₡40 mil millones que este año no se tienen que pagar, estamos hablando de un aumento de ₡22 mil millones para este año”, defendió el ministro.

En total, como reconoció Acosta, el presupuesto de Educación para el próximo año alcanzaría el 4%, muy lejos del 8% que demanda la Constitución Política.

En ese mismo sentido, aseguró que el traslado de ₡60 mil millones ordenado por la Sala IV para Fodesaf, nivela la rebaja en el presupuesto presentado.

“Si los diputados quieren reducir de una partida, les corresponderá a ellos decir de dónde, porque el presupuesto ya está equilibrado”, afirmó el ministro.

“La formulación del presupuesto es responsabilidad del Gobierno Central, así como definir las prioridades. Sí queda claro, y muy claro, que la Educación no fue una prioridad para este Gobierno. El no incrementarle ni siquiera al nivel de inflación el incremento del FEES significa que no hay interés por fortalecer el presupuesto de Educación”, criticó Ramírez.