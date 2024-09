Porfirio Sánchez insiste en que renunciará a inmunidad hasta que lo denuncien

El recién reelecto magistrado de la Sala Segunda, Porfirio Sánchez, insistió este lunes en que renunciará a su inmunidad y la prescripción hasta que se presente una denuncia penal en su contra.



Luego de ser juramento por el Congreso, el magistrado insistió en que mantendrá su palabra y limpiará su nombre, pero que lo hará en el momento procesal correspondiente, que insiste, dependerá de la denuncia que presente o no la jueza Silvia Arce.

“Ella (Arce) dijo que me iba a denunciar penalmente y así me referí, en el momento en que me denuncie penalmente yo renuncio a la inmunidad y renuncio a la prescripción.

Sánchez aseguró que fue reelecto “democrática y constitucionalmente” y que seguirá “trabajando y fortaleciendo el Poder Judicial”.

Al magistrado se le preguntó por qué, en ese interés suyo por lavar su nombre, no renuncia por adelantado tanto a la inmunidad como a la prescripción del delito de carácter sexual que le imputa la jueza.

“Esto es un juego político y yo no me voy a ir en un juego político. El proceso penal tiene fases, una vez que el proceso tiene que estar presentado judicialmente, yo voy a mandarle al señor fiscal general la nota, pero yo no le voy a mandar renunciar a algo que todavía no ha sido interpuesto”, explicó.