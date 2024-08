Pleito entre Pilar Cisneros y oposición consumió primer día de ordinarias

La discusión entre Pilar Cisneros y buena parte de los diputados de la oposición consumieron el primer día de las sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa.



En su control político, la oficialista arremetió contra el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, por una publicación suya de este miércoles en la que aseguraba que si el Gobierno se dedicara a negociar con la Asamblea Legislativa, en lugar de atacarla, ya hace tiempo existiría Ciudad Gobierno o la marina de Limón, ejes de la cuestionada “Ley Jaguar”.

“La Patria no se negocia, el bienestar del pueblo no se negocia, la marina de Limón y Ciudad Gobierno son de interés no para Rodrigo Chaves, son del interés de este país.