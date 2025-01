¡No solo vallas! Pedido de renuncia a jerarcas se extiende a camisetas y ‘stickers’

La campaña que exige la renuncia de jerarcas que discrepan del Gobierno de Rodrigo Chaves y sus políticas no se quedará en vallas publicitarias. Diferentes grupos y movimientos afines al mandatario y el Ejecutivo comparten iniciativas para vender y regalar artículos que replican esa exigencia, como camisetas o stickers.

En un grupo de Facebook llamado “Amigos de Pilar” y que tiene como imagen a la diputada Cisneros, una usuaria compartió la imagen de otra persona que dice que regalará stickers con la imagen de los jerarcas señalados y el lema “renuncien”.

La publicación asegura que lo hará este fin de semana en Guadalupe, Goicoechea y el barrio La California.

En ese mismo sentido, el creador de contenido, “Donnie Red”, publicó en sus redes sociales que este jueves iniciará con el tiraje de camisetas alusivas a esa misma campaña y que las estará vendiendo en sus redes sociales.

“Cuando hablo del tema en redes sociales, la gente habla de 'stickers', de camisetas, entonces al final es un tema de oferta y demanda. La idea se me ocurrió por esa exigencia de la gente.

“Yo siempre he querido generar marca con mis cosas, con mi lema ‘mae, mae, mae’, hacer camisetas… De ahí surgió más que todo la idea, ver el movimiento que tuvo, gente que no pudo ir a una manifestación o a una marcha y que puede participar con esto, con una camiseta”, aseveró Donaldo Duarte, la persona detrás de “Donnie Red”.

Duarte, que reconoce ser cercano a la ideología del actual Gobierno, aseguró que esta idea es suya y que no viene como parte de una campaña coordinada ni financiada por ninguna autoridad.

“Nadie me está pagando por hacer esto, no es una orden de nadie. Es una idea mía porque vea, subí un video diciendo que iba a ser estas camisetas y ya tiene 500 comentarios, 3 mil me gusta, 150 compartidos…

“Esta es una forma de ganarme alguito, uno es pulseador, soy tico de a pie, no tengo nada a mi nombre, mucha gente que cree que el Gobierno le paga a uno por hacer o decir algo, pero no es, lo que yo veo es una estrategia de ganarse alguito”, aseveró.

El creador de contenido, que incluso ha participado en conferencias de prensa de Casa Presidencial, insistió en que él se incluye dentro de lo que denomina como “medios alternativos”.

“Yo periodista no soy, no voy a ser tan irresponsable de decir eso, me considero un creador de contenido, no puedo decir ni influencer porque es un término que no me gusta. Honestamente, me metí en esto de una forma muy casual, a la gente le empezó a gustar cuando ni yo sabía si me gustaba”, finalizó.