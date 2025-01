Empresario hotelero fue quien pagó vallas que exigen renuncia de jerarcas

El empresario hotelero, Boris Vasir Marchegiani Carrero, fue quien ideó y pagó las polémicas vallas publicitarias que exigen la renuncia de diferentes jerarcas antagonistas al Gobierno de Rodrigo Chaves.

El propio empresario, dueño de un hotel en Quepos, reconoció que pagó la publicidad de su bolsillo y que a las dos vallas instaladas en la actualidad se sumarán, próximamente, otras tres más.

Sin embargo, el hilo conductor de esas cuatro figuras, según dice, no es la disputa que mantienen con el gobierno de Chaves, sino sus decisiones en torno a la magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones, Zetty Bou.

Marchegiani explicó que fue Bou, en su ejercicio en el máximo órgano electoral, fue quien le impidió participar de las elecciones municipales de 2024, cuando aspiraba a convertirse en alcalde Quepos con el Partido Pueblo Soberano, del que es secretario general.

“Ella, con excusa tras excusa, se negó a la participación. ¿Qué hizo eso? Bueno, yo perdí las elecciones porque no participé. Lo extraño es que sí permitió participar a todos los partidos grandes y no a los pequeños, a los que eran ‘rodriguistas’”, añadió.

Precisamente, Pueblo Soberano es el partido presidido por Mayuli Ortega, funcionaria de Casa Presidencial y quien, en diferentes oportunidades, se ha referido a su divisa como “el verdadero partido rodriguista”.

La agrupación quedó fuera por incumplir, en tiempo y forma, con los requisitos de inscripción que demanda la ley, por ejemplo, en la conformación de estructuras y ratificación de estatutos.

Marchegiani, sin embargo, dijo que esta campaña publicitaria no tiene nada que ver con el partido ni esa lucha partidaria, sino con el tema personal contra Bou y esas otras cuatro figuras.

Por ejemplo, aseguró que presentó escritos contra esa negativa a la participación de Pueblo Soberano ante la Fiscalía General, la Contraloría General y la Corte Suprema de Justicia, pero que todos le fueron rechazados.

“Ahora, si yo estoy empleando para los cuatro trabajos que requieren la mayor moralidad ciudadana del país, aún más que la Presidencia de la República, pero el cumplimiento de esas funciones claves no se han dado; y al no darse, no entiendo cómo don Rodrigo puede seguir si no está ejerciendo la labor para la cual fue electo”, explicó.