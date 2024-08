Natalia Díaz se abstiene de declarar por investigación de pista de aterrizaje

La exministra de la Presidencia, Natalia Díaz, se abstuvo la noche de este lunes de declarar ante la comisión que investiga la licitación con la que se contrató a la empresa MECO para reparar la pista del aeropuerto Daniel Oduber.



Díaz fue citada ante la Comisión de Infraestructura, pues su firma aparece en la ampliación del decreto de emergencia de la tormenta Bonnie, que precisamente incluyó esa estructura dentro de las afectaciones del fenómeno que golpeó al país en 2022.

“Para no obstaculizar o entorpecer cualquier tipo de investigación relacionada con estos hechos, me acojo a mi derecho de abstenerme a brindar una deposición relacionada con este tema.

Precisamente, Díaz figura como investigada en el caso judicial que se abrió por ese decreto de ampliación, lo mismo que el también exministro Luis Amador, el exdirector de Aviación Civil Fernando Naranjo, el presidente de la CNE, Alejandro Picado y el propio presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Pese a las preguntas de la oposición, Díaz insistió en que no brindaría ningún detalle de lo que se discute en el plano judicial, pues considera que su primera declaración debe ser en esa vía.

Si confirmó que su firma respondió a una recomendación técnica de la Comisión Nacional de Emergencias, precisamente el órgano encargado del traslado de recursos para ese contrato.

“Usted nos dice que todavía no ha sido notificada formalmente y que no se ha apersonado a la Fiscalía ni ha investigado si es cierto (el expediente de la investigación). Entonces me parece, por lo menos llamativo, que en tres o cuatro meses usted no haya podido verificar eso y hoy digamos, a ciencia cierta, nos prive de escuchar el razonamiento de una de las protagonistas principales de los hechos”, criticó el frenteamplista Antonio Ortega.