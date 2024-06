Gobierno renunciará a millonario crédito si diputados mantienen traslado del 15% a CCSS

El Gobierno renunciará a millonario crédito si diputados mantienen traslado del 15% a la Caja Costarricense de Seguro Social (ver video adjunto de Telenoticias).

Se trata de un empréstito por $400 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo, dinero que se utilizaría para el pago de la deuda.



Sin embargo, el traslado de un 15% de los recursos para abonar la deuda del Estado con la Caja llevarían al Gobierno a renunciar al crédito.



La advertencia la hizo el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, quien indica que el poder Ejecutivo solo está dispuesto a destinar el 10% para ese fin.

"Hemos venido reiterando, son dos cosas, la primera es cómo disponemos recursos de un crédito que está designado para ayudarle al Gobierno a pagar gastos que tiene y establecemos un rubro diferente, en este caso, otorgarle un porcentaje a la Caja", comentó Acosta.

Acosta también cuestiona las condiciones que establecieron los diputados para que se puedan utilizar los recursos.



"El otro aspecto es que los señores diputados están estableciendo una disposición para que el uso de los recursos se realice hasta que tengamos la transferencia de la Caja realizada. Nosotros tenemos que ir a reducir el monto de endeudamiento autorizado por la Asamblea de la deuda interna y aumentamos la deuda externa, corremos el riesgo que no podamos pagarle a la caja y nos quedemos sin la posibilidad de usar estos recursos y sin la capacidad de podernos financiar en el mercado local", añadió Acosta.



Ahora el problema no es solo la diferencia de criterios entre la Asamblea y el Ejecutivo por el porcentaje a asignar a la Caja, sino que el tiempo también juega en contra, ya que la Agencia Francesa estableció el 16 de junio como fecha límite.



De no aprobarse antes de ese plazo se tendría que renegociar las condiciones del crédito.