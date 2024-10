Fiscal general afirma que se pagaron 6 bitcoins para campaña de desprestigio en su contra

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, aseguró este jueves ante los diputados que se pagaron 6 bitcoins (alrededor de $350 mil, según sus cálculos) para hacer una campaña de desprestigio en su contra.



En una audiencia solicitada por él mismo ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto, Díaz afirmó que esa misma campaña incluyó a la “Ley Jaguar”, el proyecto estrella del Gobierno de Rodrigo Chaves.

El fiscal llegó al órgano para defenderse sobre las acusaciones que desde el oficialismo y el Poder Ejecutivo se han realizado por su participación en una sociedad anónima y el viaje que realizó semanas atrás a Grecia.

Díaz insistió en que ingresó a esa sociedad, donde también figura una persona perseguida por narcotráfico, en 1992 cuando era mensajero en un bufete de abogados, mientras que esa otra persona, que dice no conocer, lo hizo en el 2013.

El fiscal aseguró que era una práctica común en ese bufete el vender sociedades ya constituidas y que, para esto, se incluían a empleados en diferentes puestos.

“Nos utilizaban a los empleados y nos incluían en puestos de relleno, no teníamos ninguna participación, no éramos accionistas, no somos representantes legales, no tenemos ninguna vinculación”, dijo.

Aseveró que no la ha abandonado porque no depende de él, sino de los accionistas y de su voluntad de llamar a una asamblea general para acordar, por mayoría, sacarlo.

Sobre el viaje a Grecia, aseguró que fue invitado por la DEA “Drug Enforcement Administration” de Estados Unidos, uno de los órganos más especializados del mundo en la lucha contra el narcotráfico.

“Fui invitado por la DEA y me daría vergüenza que no me inviten, mi persona y Randall Zúñiga fuimos invitados por la DEA. ¿Ustedes creen que si fuera un narcotraficante la DEA me va a estar invitando ahí? Pues no, vergüenza les debería dar a los que no invitaron y no voy a decir nombres”, indicó con evidente molestia.