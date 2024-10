Diputados exigen respeto a Chaves luego de que mandatario hablara de “idiotas en el Congreso”

Diputados de oposición condenaron, este lunes, las palabras del presidente Rodrigo Chaves, quien esta mañana en Puntarenas cuestionó a los “idiotas en el Congreso” que lo vincularon a él con el supuesto delito de sedición.



“Decir que yo soy un sedicioso como dicen algunos idiotas en el Congreso, eso no tiene nada que ver con sedición, no entienden ni siquiera lo que significa. La cabeza no les da ni para, mejor me callo”, aseveró Chaves al hablar de grupos que, según él, pueden o quieren eliminar a un líder político.