¿Renunciará Rodrigo Chaves a la presidencia para buscar una diputación?

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se refirió este jueves públicamente a los rumores que, desde hace varios días, señalan la posibilidad de que renuncie a la presidencia para buscar una diputación en 2026.



En entrevista con el espacio Por tres razones, de la periodista Evelyn Fachler, en Radio Columbia, el mandatario se refirió entre risas a esa posibilidad, pero en ningún momento la negó.

“¿Se ve continuando en esta construcción país?”, le preguntó la periodista.

“Yo no me veo nada más que en la lucha cotidiana. ¿Medito sobre el futuro? Sí, a veces, no he llegado a la conclusión definitiva. Ahí salió Claudio Alpízar todo preocupado, el rumor se está expandiendo más, de que yo me voy a salir seis meses antes para ser diputado.