Diputados citan a representantes de reaseguradora en cuestionada póliza

Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público convocaron, este jueves, a los representantes de la empresa Global One para que se refieran a su participación en la cuestionada póliza que busca proteger las actuaciones del presidente Rodrigo Chaves y sus jerarcas.

El órgano aprobó además, por unanimidad, citar a Ricardo Retana, antiguo CEO para Centroamérica de Global One y quien, según la actual presidenta del Instituto Nacional de Seguros (INS), Gabriela Chacón, “apareció” en el despacho del vicepresidente Stephan Brunner mientras se discutían las condiciones de ese seguro.

Los diputados de oposición cuestionaron ampliamente a Chacón por qué Retana estuvo en esa reunión y si es usual que un corredor de seguros esté presente en la definición de términos de una póliza.

La jerarca se limitó a responder que no sabe quién lo invitó a esa cita.

Junto a esos cuestionamientos, los legisladores también criticaron las condiciones particulares de la póliza en temas como costos para fianzas, atención de crisis y gastos para relaciones públicas, todas incluidas en el seguro negociado por el Ministerio Hacienda con el INS.

Chacón insistió en que la póliza no solo es “absolutamente legal”, sino que además es un excelente producto para proteger a la Hacienda Pública en casos donde algún funcionario le cause daño al Estado, o bien, se le condene al pago de daños a terceros.

Sin embargo, los legisladores le cuestionaron si esa póliza, con las condiciones particulares negociadas, es también legal, pero la jerarca se limitó a decir que está inscrita ante la Sugese, aunque en referencia a las condiciones generales.

“Yo me equivoco con fondos del Estado costarricense y me lo cubre la póliza, yo hago actos dolosos con recursos de los costarricenses y me los cubre una póliza, declaración errónea, omisión. La póliza de la vergüenza o de la inmoralidad pretendía cubrir omisión, todo tipo de actuaciones en el ejercicio de sus funciones que cause daños a terceros.