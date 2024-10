Caso Barrenador: Juez resolverá por escrito medidas contra altos mandos de CCSS

Los imputados en el Caso Barrenador podrán regresar este martes a sus funciones a la espera de la notificación del juez sobre las medidas cautelares.

Pasadas las 4 p. m. de este lunes finalizó la audiencia de medidas cautelares (ver video adjunto de Telenoticias).

Tras escuchar a los abogados defensores y a seis de los ocho imputados por este caso, el juez penal de Hacienda y la Función Pública notificará su resolución en los próximos días.

“Ya finalizamos hoy con todo el tema de la audiencia, el juez nos indicó que va a proceder a resolver por escrito todo lo que las partes le han solicitado, no indicó plazo en específico, más bien les solicitó a las partes tener paciencia porque él se va a tomar el tiempo suficiente para revisar los alegatos, las pruebas, la legalidad de lo que se ha peticionado y finalmente, por escrito, se nos va a comunicar a todas las partes lo que finalmente vaya a resolver”, explicó Rodrigo Araya, abogado defensor.

Cabe recordar que la Fiscalía adjunta de probidad, transparencia y anticorrupción solicita el impedimento de salida del país, firmar una vez cada mes y que los imputados no se relacionen con el caso, testigos o participantes del proceso de licitación, y finalmente que los directivos y la propia jerarca Marta Esquivel sean separados del cargo por un plazo de seis meses.

A ellos se les acusa de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencia por la millonaria contratación que le hicieron a cuatro cooperativas y una asociación para administrar 138 Ebáis y 10 áreas de salud.

Tras el fin de la audiencia, la jerarca, quien figura como imputada en este caso, abandonó los tribunales de Justicia de Goicoechea sin ahondar en detalles.

“Cuando termine la audiencia completa, ahí es cuando tengamos una resolución”, se limitó a decir Marta Esquivel.

Sobre el final de la audiencia, la Fiscalía presentó nuevas pruebas relacionadas con una metodología de costos en la institución y con los correos eliminados de la cuenta de uno de los imputados.

“Uno de los aspectos fundamentales que indicó el juez al final de su resolución fue que, mientras él está resolviendo sobre el tema de la suspensión, en el ejercicio del cargo, las personas investigadas no tienen ninguna prohibición de seguir laborando para que efectivamente la Caja no se detenga, no entre en una especie de paro de facto”, acotó Araya.

De esta manera se puso fin a cinco días de audiencia por este caso conocido como Barrenador.