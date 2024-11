Bukele realizará “diagnóstico” del sistema penal tico y presentará informe al Gobierno

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este martes que él y su Gobierno realizarán un “diagnóstico” del sistema costarricense y luego presentarán un informe “formal” a la administración de Rodrigo Chaves.

Lo dijo en medio de la visita que realizó al Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro (conocido como La Reforma), precisamente invitado por su homólogo tico para conocer, de primera mano, la situación del sistema penitenciario en el país.

“Esperamos que ustedes tomen las medidas y escuchen a personas que ya sufrimos no lo que ustedes están sufriendo, sino lo que todavía no están sufriendo, pero nosotros vimos cómo creció esa enfermedad hasta que se volvió incontrolable, créame que no quieren llegar a eso”, dijo Bukele.