Ariel Robles reta a Chaves: “Como usted es tan valiente, venga a la Comisión de Ambiente”

El diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, retó este miércoles al presidente Rodrigo Chaves para que se presente a la Comisión de Ambiente y responda las consultas de los diputados sobre la supuesta tala ilegal que se investiga en el refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo.



Desde el salón del Plenario, Robles insistió en las dudas que él y su fracción han expresado por la fiesta de fin de año que, según dice, realizaron funcionarios de Casa Presidencial con recursos del empresario Allan Pacheco Dent, detenido este martes en medio de las diligencias judiciales por el caso.

El reto llegó luego de que el propio Chaves, minutos antes, lo llamara mentiroso en la conferencia de prensa previa al Consejo de Gobierno.

Ahí, el mandatario defendió que las acusaciones de Robles parten de “suposiciones y conexiones absurdas”.

“Lo absurdo de la lógica de las neuronas de este señor, que pareciera no estar funcionando muy bien, es decir, 'vive a la par Chaves de alguien, lo detienen por supuestos permisos que están en orden, Chaves es un delincuente…' De veras que no tiene nada que hacer este señor”, criticó Chaves.

El Presidente defendió que no tiene por qué presentar facturas de un evento que no se pagó con recursos públicos ni responder sobre intereses privados.

“Ni el Ministerio de la Presidencia ni Casa Presidencial incurrió en gasto alguno, pues se financió por los propios funcionarios (…) Yo no lo debo favores a nadie”, insistió Chaves.

Robles insistió hoy por el traslado de esas facturas y de otras pruebas que permitan desmentir la tesis que ha defendido desde hace ya varios meses.

“Sea valiente, sea firme, demuestre que usted no tiene nada que ver con esto, venga a la Comisión de Ambiente y póngase ahí y yo con gusto le pregunto y me demuestra que yo soy un mentiroso, y si no viene, es porque a usted la cobardía o la corrupción le está ganando”, finalizó.