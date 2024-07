La medallista olímpica de Costa Rica, Sylvia Poll, vive unos Juegos Olímpicos de París 2024 muy especiales.

Poll está de comentarista de la natación para la cadena Claro Sports.

Interviene en narraciones, comentarios y en entrevistas con diversos atletas.

"Me emociona compartirles que estaré comentando para el público de América Latina, las finales olímpicas de natación de París 2024, del 27 de julio al 04 de agosto", publicó Sylvia en sus redes sociales.



Y agregó: ¡Las competiciones de natación de París 2024 serán emocionantes! Espero que las puedas seguir!"



I am HAPPY… the day has finally come!



I am excited to share that I will be commentating for Latin America audiences, the Paris 2024 Olympic swimming finals, from 27 July to 04 August.



The Paris 2024 swimming competitions will be thrilling! I hope you can follow! pic.twitter.com/3B55Cq6WOm