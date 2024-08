¿Por qué el nadador olímpico Alberto Vega recibe una beca de ₡100.000? Esto dice Icoder

Una vez caído el telón de los Juegos Olímpicos París 2024, comienza la evaluación sobre el deporte costarricense.

En Teletica.com se publicó el pasado sábado un análisis de ¿Por qué desde Sylvia y Claudia Poll no se han ganado más medallas en Juegos Olímpicos?

Ahora, se presenta el tema del presupuesto y acompañamiento económico para los deportistas ticos que asistieron a los Juegos Olímpicos.

Alberto Vega: ₡100.000 (Icoder)



Alondra Ortiz: ₡250.000 (Icoder)



Gerald Drummond: ₡550.000 (Icoder) + $600 (CON)



Milagro Mena: ₡550.000 (Icoder)



Sebastián Sancho: ₡250.000 (Icoder)



Brisa Hennessy: ₡900.000 (Icoder) + $1.000 (CON)

Vega, de 19 años, fue el que menos dinero recibió en el proceso. El nadador compitió en los 400 mts libre y cronometró 4:03.14.

Este medio le consultó a Donald Rojas, director del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), específicamente sobre el caso de Vega.

"Como dirigente tengo que ser el primero en levantar la mano, somos los primeros en tomar decisiones. Alberto fue por invitación, no por clasificación. Alberto llegó a las justas porque de alguna forma las organizaciones deportivas internacionales deben llenar cupos y Costa Rica tuvo la posibilidad de llevar a un hombre y a una mujer. Qué quiere decir esto, que ellos son atletas de proyección, no con resultados que indicaran dar una beca más alta que esas", comentó Rojas.

El director explicó que "las becas se dan por montos de acuerdo con resultados alcanzados. Por ejemplo, si le diéramos 1 millón a cada campeón centroamericano, no habría presupuesto. No es que a Alberto se le dio ₡100.000, las becas se plantean con el resultado al año anterior".

Rojas fue enfático al detallar que "se hicieron parámetros para determinar ese monto y las becas se dan en relación con resultados obtenidos y no con resultados esperados. Si yo diera la beca con resultados esperados y no se obtienen, la noticia sería diferente, sería Icoder le da un millón a Donald y no obtuvo el resultado".

Por último, Rojas sí fue claro que la beca de Alberto del próximo año mejorará.



"El haber asistido a Juegos Olímpicos, el haber mejorado tiempos, puede que tenga una beca más elevada", concluyó.

En un comunicado de prensa, publicado el 27 de febrero del 2023, el Icoder explica que durante el 2024 invertirá un total de ₡392 millones en becas deportivas para atletas de alto rendimiento y de proyección.



Además, detalla que los montos de las becas guardan relación con la categoría en que se ubican las personas deportistas, sean mayores o juveniles, subdivididos a su vez en top, élite, internacional, avanzados o en ascenso.