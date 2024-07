Emmanuel Chanto: un entrenador con sello olímpico en Costa Rica

En medio de un contexto deportivo que desde ya saluda a los Juegos Olímpicos de París 2024, la figura del entrenador Emmanuel Chanto no tiene reflectores de lado, tampoco cámaras o micrófonos. Suele tener un perfil bajo. El éxito de sus atletas habla por sí solo.

Chanto conversó con Teletica.com y habló sobre su trabajo con Nery Brenes (Río 2016), Gerald Drummond (Tokio 2020 y París 2024), Sherman Güity (Tokio 2020 y París 2024). Pero ojo, también realiza planes de entrenamiento en el taekwondo, con Neshy Lindo, y en parataekwondo Andrés Molina.

Se formó como preparador físico en Cuba, luego realizó una especialización en atletismo en Alemania y también llevó el curso de Ciencias del Deporte del Comité Olímpico Internacional (COI) en Barcelona.

¿Cuál es la clave para hoy ser el entrenador tico con más presencia de atletas en los Juegos?

“Trabajo en seguir creyendo, estudiando y analizando lo que he venido haciendo. He tenido gente muy talentosa desde el inicio, he tenido un material humano buenísimo para trabajar, siempre estoy estudiando, cuando observo cosas distintas busco y planifico. Es un poco entre material humano y estarme preocupando por actualizarme en mi trabajo”, comentó Chanto.