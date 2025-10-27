MEP suspende lecciones en 38 centros educativos por fuertes lluvias.

La medida rige para este lunes 27 y martes 28 de octubre, debido a las afectaciones provocadas por el huracán Melissa. Repase en esta nota la lista completa de escuelas y colegios.



https://www.teletica.com/nacional/mep-suspende-lecciones-en-38-centros-educativos-por-fuertes-lluvias_395963

Fuga en cárcel de menores del Zurquí.

El Ministerio de Justicia anuncia la apertura de una investigación interna para esclarecer cómo fue que dos personas lograron escaparse del centro.​

https://www.teletica.com/nacional/fuga-en-carcel-de-menores-del-zurqui_395969

Municipal de Desamparados habla por primera vez sobre la detención de su portero Orias.

Quien fuera exportero del Herediano fue detenido el pasado miércoles y recibió medidas cautelares.​

https://www.teletica.com/nacional/municipal-desamparados-habla-por-primera-vez-sobre-la-detencion-de-su-portero-orias_395962

Melissa aumenta su amenaza sobre Jamaica.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé que la tormenta se convierta este domingo en huracán de categoría cinco, la más fuerte.​

https://www.teletica.com/deutsche-welle/melissa-aumenta-su-amenaza-sobre-jamaica_395954​

La Máscara' conquista la pista: "Jeff-On" y Alhanna Morales ganan 'Pareja Wow' en MQB.

Esta semana no hubo nominados, pero la próxima semana los participantes bailarán dos coreografías.



https://www.teletica.com/mira-quien-baila/la-mascara-conquista-la-pista-jeff-on-y-alhanna-morales-ganan-pareja-wow-en-mqb_395961

Neto Rangel sobre lesión que le impidió presentarse en MQB: “No sé qué va a pasar"

Rangel fue trasladado al hospital, donde se le realizaron placas para evaluar el daño y por recomendación médica, se descartó su presentación en la sétima noche de competencia.​

https://www.teletica.com/mira-quien-baila/neto-rangel-sobre-lesion-que-le-impidio-presentarse-en-mqb-no-se-que-va-a-pasar_395970​

Óscar Ramírez: "Ha sido un torneo complejo, se definirá hasta la última fecha".

El técnico manudo destacó la evolución de su equipo tras vencer 3-2 a Pérez Zeledón.



https://www.teletica.com/liga-deportiva-alajuelense/oscar-ramirez-ha-sido-un-torneo-complejo-se-definira-hasta-la-ultima-fecha_395968