Neto Rangel sobre lesión que le impidió presentarse en MQB: “No sé qué va a pasar

El DJ brasileño Neto Rangel atraviesa un complicado momento de salud luego de sufrir una fuerte lesión en la columna este domingo, apenas unas horas antes de la sétima gala de Mira quién baila (MQB).

A través de un video compartido por el programa, el participante confirmó que no se podía presentar esta noche (ver video adjunto en la portada).

Tras el accidente, Rangel fue trasladado al hospital, donde se le realizaron placas para evaluar el daño. Posteriormente, acudió a consulta con el doctor Álvaro Rivera Valdivia, ortopedista y especialista en traumatología, quien explicó la gravedad del cuadro.

“Neto, esto está súper contraído, está muy rígido. Casi como decir L4 y L5 están afectados. El resto de la columna se ve bien, pero esa zona lumbar está comprometida. Todo se centra ahí: esa parte le da la contractura y el tirón que sentís”, detalló el médico.

El diagnóstico apunta a una recaída de una lesión antigua, agravada por el ritmo de trabajo intenso que el artista ha mantenido en los últimos días.

“Esta lesión que tengo en realidad es vieja. Ya he pasado por estas crisis otras veces. Ayer tuve cinco eventos; eran las tres de la mañana y todavía estábamos descargando el camión y guardando cosas en la bodega”, relató el DJ.

El doctor Rivera indicó que el cuerpo de Rangel presenta un cuadro de agotamiento y que, por el momento, no podrá bailar.

“Todo eso se va acumulando hasta que el cuerpo colapsa. Vamos a colocar medicamentos intravenosos. Hoy, como te veo, no vas a poder bailar. Hay que salir del cuadro agudo y luego estudiar si será necesaria una cirugía”, explicó el especialista.

La coreografía que Rangel y Jazhel Acevedo tenían preparada estaba inspirada en la película 50 Sombras de Grey, una fusión entre rumba y vals que prometía ser una de las presentaciones más sensuales y elegantes de la noche.

Por ahora, la producción del programa, encabezada por Vivian Peraza, no ha confirmado si la lesión afectará la permanencia del brasileño en la competencia, mientras él se mantiene bajo observación médica.